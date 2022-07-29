Renault потерял 2,3 млрд. евро из-за своего ухода из России

– Чистый убыток от прекращения деятельности составил 2,3 млрд. евро из-за неденежной корректировки, связанной с ликвидацией промышленной деятельности в России, объявленной 16 мая 2022 года, — сказано в опубликованном отчете компании.

Напомним, что 16 мая текущего года все российские активы Renault были переданы в собственность российских властей. В частности, акции предприятия «Рено Россия», расположенного на территории Москвы, перешли в собственность мэрии столицы. Городские власти оперативно переименовали его в завод «Москвич» и заявили о планах приспособить его под сборку (совместно с КАМАЗом) китайских легковушек с приляпанными к ним «московскими» шильдиками.

Кроме того, доля Renault в АВТОВАЗе отошла государственному институту НАМИ с условием возможности обратного выкупа в течение шести ближайших лет.