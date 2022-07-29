Renault возвращается в Россию с девятью моделями

Дилерская сеть мгновенно впала в кому, склады с запчастями опустели, клиенты разошлись. Стало понятно, что в стране больше не будет новых Renault. Но оказалось, что после Бородино французы ничего не боятся. Россия для них понятна и лишена загадок. А бизнес по-прежнему обещает выгоды.
И в середине июля ожил офис Renault в Беларуси. Оказывается, теперь любой русский может купить себе Renault и всякий белорусский дилер продаст ему новый автомобиль со всеми отважными документами для постановки на учет в России.
Это означает, что французы готовы показать всему миру храбрость, открыто торгуя с Россией, из-за чего они только что из России ушли. При этом Белоруссия находится под санкциями и имеет много ощутимых запретов, но продавать легковые машины из страны-изгоя в страну, учинившую военную спецоперацию, Renault не боится.
Учитывая, как Америка налагает санкции на любого, замеченного в сотрудничестве с Россией, затея Renault выглядит опасной не только для концерна, но и для страны. Возможны и точечные действия против Renault, и масштабное воздействие на Францию.
Но для русских покупателей ситуация весьма выгодная. Вместо автомобилей, собранных в Москве и Тольятти, им открывается сдержанный модельный ряд румынской, корейской и французской сборки. Легковых машин всего пять: Logan Stepway, Duster, Kaptur, Arkana и Koleos. Kaptur здесь не наш, полноприводный на платформе В0, а французский с передним приводом и немного нерусским обликом, а Koleos из Кореи, поскольку у себя дома это Samsung QM6.
Коммерческий ряд предлагает пять разновидностей Master и не содержит привычного Kangoo и Trafic. Также нет минивэнов Scénic и Espace, нет представительского Talisman. Зато в сборке можно быть уверенным. К тому же возвращается привычная игра в мирную жизнь, позволяя выбирать опции и конфигурацию под свои нужды, как было в прежней жизни, когда существовали официальные дилеры.
Поскольку таможенное пространство у нас общее, то и гарантия Renault в обязательном порядке должна сохраняться на территории России. Осуществлять которую будет трудно, ввиду массовой гибели дилеров. Но жизнь-то налаживается?