Renault возвращается в Россию с девятью моделями

Дилерская сеть мгновенно впала в кому, склады с запчастями опустели, клиенты разошлись. Стало понятно, что в стране больше не будет новых Renault. Но оказалось, что после Бородино французы ничего не боятся. Россия для них понятна и лишена загадок. А бизнес по-прежнему обещает выгоды.

И в середине июля ожил офис Renault в Беларуси. Оказывается, теперь любой русский может купить себе Renault и всякий белорусский дилер продаст ему новый автомобиль со всеми отважными документами для постановки на учет в России.

Это означает, что французы готовы показать всему миру храбрость, открыто торгуя с Россией, из-за чего они только что из России ушли. При этом Белоруссия находится под санкциями и имеет много ощутимых запретов, но продавать легковые машины из страны-изгоя в страну, учинившую военную спецоперацию, Renault не боится.

Учитывая, как Америка налагает санкции на любого, замеченного в сотрудничестве с Россией, затея Renault выглядит опасной не только для концерна, но и для страны. Возможны и точечные действия против Renault, и масштабное воздействие на Францию.