Новый «Москвич−2022» — готов: автомобиль получился раньше, чем получился

Страна переполнена заводами и фирмами, выпускающими обширный перечень необходимых деталей. В ощутимом избытке, поскольку на многие позиции приходится по несколько конкурирующих предприятий. Затаившись до времени, фирмы внезапно обозначили намерение дать Родине электромобиль и предъявили готовность.
Амортизаторы для будущей машины готовы выпускать девять фирм. Кто бы мог подумать про такое изобилие? Ступицу переднего колеса рвут из рук пять фирм, а за тендер на поворотный кулак сражаются четыре завода. Пять предприятий подсиживают друг друга в намерении получить заказ на сиденья. Двенадцать предприятий обозначили способность сделать переднюю подвеску. И даже на коробку передач двое претендентов, в частности пугающая ценником фирма КАТЕ, создавшая автоматическую коробку для автомобиля Aurus за 4 млн.рублей, тем самым превзойдя на порядок аналогичный агрегат немецкой ZF. У немцев такая же коробка стоит чуть больше 300 000 рублей. И не верьте, когда вам рассказывают про всемирного монополиста подушек безопасности — ту самую японскую Takata. В Самаре их тоже делают и вот-вот поставят на электрического «Москвича».
Все существующие в России электромобили непременно создавались на элементной базе Siemens. Но правительственная программа импортозамещения оказалась настолько результативной, что изобрести немецкий силовой инвертор готовы четыре московские фирмы. Хотя в презентации про них сказано менее победоносно: потенциальный разработчик/производитель. А открывает список потенциала фирма, которая даже своего конструкторского бюро не имеет, зато уже начала его строить, т. е. спешно забивает сваи и кладет кирпич. Они же со своим недоделанным КБ числятся в графе производителей электродвигателя. Где к ней желает примкнуть еще два предприятия, сопоставимо потенциальных и вполне вирутальных.
А что с аккумуляторами? Тут, как с Курчатовым, попросившим Судоплатова украсть за границей технологии обогащения урана. Сохранилось рукописное письмо Курчатова, поблагодарившего разведку за кражу чертежей центрифуги (ее производство поручили Горьковскому автомобильному заводу). Аккумуляторов пока нет. И не очень понятно, кого звать на помощь. Зато есть три фирмы, как и в случае с электромотором, гордо несущие статус «потенциального разработчика». Двоечник Вовочка всю школу слыл потенциальным отличником?
А кто же создал конструкцию будущего электромобиля столицы? Где сумели так быстро нарисовать не только три слайда презентации, но и смастерить новую платформу, построить и обкатать прототипы, определить технологии и стремительно выйти в финал, показав картинки с машинкой и грандиозным списком поставщиков? Никто не разработал. Нет никакой машины. И создать ее некому. И негде. Не смотря на вполне реальное предприятие и ощутимого генерального директора.
Любой автозавод строится под конкретную модель и технологию. Не бывает так, чтобы сначала поставили цеха, а потом пошли искать заказ на производство. И конструирование будущего автомобиля заканчивают как раз к моменту первого колышка. В Москве нынче наоборот. Завод есть, остального нет. И никакое конструкторское бюро не созидает в авральном режиме электромобиль, обещанный мэром столицы к концу года.
Кстати, создание с нуля новой модели автомобиля занимает пять лет и стоит пять миллиардов долларов. Вряд ли подпольщики завода Renault таинственными ночами созидали электрическое будущее автопрома, приступив к секретным работам в 2017 году, и на деньги, сэкономленные обедами в рабочей столовой.
Институт Yale Chief Executive Leadership Institute, пристально вглядевшись в нынешнее положение российской экономики, считает, что «несмотря на иллюзии самодостаточности и импортозамещения, отечественное производство в России полностью остановилось, не имея возможности заменить утраченные предприятия, продукты и кадры; опустошение отечественной инновационной и производственной базы привело к резкому росту цен и беспокойству потребителей. В результате спада деловой активности Россия потеряла компании, на долю которых приходится около 40% ее ВВП, что привело к обращению вспять почти всех иностранных инвестиций за три десятилетия и одновременному оттоку капитала и населения при массовом исходе экономической базы России».
Но в презентации про это не упоминали, лишь обозначив переизбыток заводов, готовых выпускать компоненты исключительно для электромобиля. В России остановилась вся промышленность, оставшаяся без компонентов. Но наличие упомянутых в слайдах фирм почему-то не оживило ни одно из предприятий. Или попавшие в список заводы такие же нарисованные, как и сам электромобиль?