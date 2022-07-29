Новый «Москвич−2022» — готов: автомобиль получился раньше, чем получился

Страна переполнена заводами и фирмами, выпускающими обширный перечень необходимых деталей. В ощутимом избытке, поскольку на многие позиции приходится по несколько конкурирующих предприятий. Затаившись до времени, фирмы внезапно обозначили намерение дать Родине электромобиль и предъявили готовность.

Амортизаторы для будущей машины готовы выпускать девять фирм. Кто бы мог подумать про такое изобилие? Ступицу переднего колеса рвут из рук пять фирм, а за тендер на поворотный кулак сражаются четыре завода. Пять предприятий подсиживают друг друга в намерении получить заказ на сиденья. Двенадцать предприятий обозначили способность сделать переднюю подвеску. И даже на коробку передач двое претендентов, в частности пугающая ценником фирма КАТЕ, создавшая автоматическую коробку для автомобиля Aurus за 4 млн.рублей, тем самым превзойдя на порядок аналогичный агрегат немецкой ZF. У немцев такая же коробка стоит чуть больше 300 000 рублей. И не верьте, когда вам рассказывают про всемирного монополиста подушек безопасности — ту самую японскую Takata. В Самаре их тоже делают и вот-вот поставят на электрического «Москвича».

Все существующие в России электромобили непременно создавались на элементной базе Siemens. Но правительственная программа импортозамещения оказалась настолько результативной, что изобрести немецкий силовой инвертор готовы четыре московские фирмы. Хотя в презентации про них сказано менее победоносно: потенциальный разработчик/производитель. А открывает список потенциала фирма, которая даже своего конструкторского бюро не имеет, зато уже начала его строить, т. е. спешно забивает сваи и кладет кирпич. Они же со своим недоделанным КБ числятся в графе производителей электродвигателя. Где к ней желает примкнуть еще два предприятия, сопоставимо потенциальных и вполне вирутальных.

А что с аккумуляторами? Тут, как с Курчатовым, попросившим Судоплатова украсть за границей технологии обогащения урана. Сохранилось рукописное письмо Курчатова, поблагодарившего разведку за кражу чертежей центрифуги (ее производство поручили Горьковскому автомобильному заводу). Аккумуляторов пока нет. И не очень понятно, кого звать на помощь. Зато есть три фирмы, как и в случае с электромотором, гордо несущие статус «потенциального разработчика». Двоечник Вовочка всю школу слыл потенциальным отличником?