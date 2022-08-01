Египет нам поможет: в России введут эконормы «Евро−6»

Правда, переход на «Евро−6» случится не сейчас, а только через 3—5 лет — в диапазоне 2025 — 2028 годов. При этом, как заявил «Газете.Ru» исполнительный директор «Объединения автопроизводителей России» (ОАР) Игорь Коровкин, производство большей части сложных автокомпонентов может быть налажено и в России. Кроме того, с поставкой узлов и деталей смогут помочь Китай, Иран и Египет.

Справедливости ради стоит отметить, что сейчас российский автопром выпускает технику «Евро−2». Это временное решение, так как иностранные компании отказались поставлять топливную аппаратуру нашим заводам. Поэтому сразу замахиваться на экологические стандарты шестого уровня, мягко говоря, опрометчиво.

Помимо форсунок, топливных насос и другой аппаратуры отечественным компаниям вдобавок придется наладить производство и управляющей электроники. Впрочем, как уверяют представители московского предприятия «Микрон», они уже создали широкую линейку российских чипов персонально для автомобильной промышленности.