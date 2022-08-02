Ради отпуска работникам автозавода «Урал» придется «гнать план»

Фото производителя.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», на завод «Урал» недавно хлынул поток заказов на классические грузовики серии 4320. Предоплаченные заявки расписаны до сентября. И из-за этого после двухнедельного отпуска, который только что закончился, в Миассе вынуждены резко нарастить темп.
Алексей Кованов

Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» представитель автозавода, до отпуска из заводских ворот каждые сутки выходило примерно 35 машин. А сейчас работникам конвейера придется ежедневно собирать по 45 машин. Чтобы почти на треть нарастить объемы, «Урал» планирует пригласить на конвейер до трехсот новых рабочих.

Кроме того, в планах руководства — освоение других ниш. В частности, перевозчикам вскоре предложат дорожные машины, пригодные для «дальнего боя». Для этого «Урал» закажет на стороне разработку следующего поколения бескапотной кабины.

А еще автозавод вовсю готовит серийный выпуск мостов грузоподъемностью от 9 до 16 тонн. Они подойдут для грузовых автомобилей, строительной техники и броневиков. Также агрегаты трансмиссии будут поставляться на внутренний и внешний рынки.

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2 августа 2022
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