Ради отпуска работникам автозавода «Урал» придется «гнать план»

Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» представитель автозавода, до отпуска из заводских ворот каждые сутки выходило примерно 35 машин. А сейчас работникам конвейера придется ежедневно собирать по 45 машин. Чтобы почти на треть нарастить объемы, «Урал» планирует пригласить на конвейер до трехсот новых рабочих.

Кроме того, в планах руководства — освоение других ниш. В частности, перевозчикам вскоре предложат дорожные машины, пригодные для «дальнего боя». Для этого «Урал» закажет на стороне разработку следующего поколения бескапотной кабины.

А еще автозавод вовсю готовит серийный выпуск мостов грузоподъемностью от 9 до 16 тонн. Они подойдут для грузовых автомобилей, строительной техники и броневиков. Также агрегаты трансмиссии будут поставляться на внутренний и внешний рынки.