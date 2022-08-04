Стало известно, когда LADA Granta получит подушки безопасности

Фото производителя.
В июне АВТОВАЗ после длительного простоя возобновил выпуск семейства LADA Granta, которому, однако, пришлось «похудеть», утратив кондиционер, подушки безопасности и АБС. Впрочем, кондиционер вскоре вернулся (как платная опция), а сейчас, как выяснил портал «АвтоВзгляд», автогигант начнет оснащать свой бестселлер эирбегами.
Алексей Кованов

Как заявил порталу «АвтоВзгляд» глава АВТОВАЗа Максим Соколов, LADA Granta, оборудованная подушками безопасности, встанет на тольяттинский конвейер до конца августа.

С антиблокировочной системой ситуация сложнее: в этом году, по информации г-на Соколова, вопрос поставок электронных блок решить, скорее всего, не удастся.

При этом LADA продолжает наполнять линейку Granta 2022 модельного года новыми версиями. Так, флагман российского автопрома запускает версии #CLUB для седана и лифтбэка Granta, а также исполнения Quest для Granta Cross.

Кроме того, сегодня стало известно, что обновленная LADA Vesta переедет из Ижевска на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти. При этом ижевский коллектив не бросят. Компания обещает его сохранить, а также обеспечить людей работой.

Что же до ижевского конвейера, где раньше выпускался флагман, то ей предстоит освоить электрический Largus. Концепт «зеленого» универсала волжане уже представили — с ним познакомился портал «АвтоВзгляд».

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4 августа 2022
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