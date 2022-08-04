Стало известно, когда LADA Granta получит подушки безопасности

Как заявил порталу «АвтоВзгляд» глава АВТОВАЗа Максим Соколов, LADA Granta, оборудованная подушками безопасности, встанет на тольяттинский конвейер до конца августа.



С антиблокировочной системой ситуация сложнее: в этом году, по информации г-на Соколова, вопрос поставок электронных блок решить, скорее всего, не удастся.

При этом LADA продолжает наполнять линейку Granta 2022 модельного года новыми версиями. Так, флагман российского автопрома запускает версии #CLUB для седана и лифтбэка Granta, а также исполнения Quest для Granta Cross.

Кроме того, сегодня стало известно, что обновленная LADA Vesta переедет из Ижевска на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти. При этом ижевский коллектив не бросят. Компания обещает его сохранить, а также обеспечить людей работой.

Что же до ижевского конвейера, где раньше выпускался флагман, то ей предстоит освоить электрический Largus. Концепт «зеленого» универсала волжане уже представили — с ним познакомился портал «АвтоВзгляд».