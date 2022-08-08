Lexus ES обзавелся крутой спецверсией и стал безопаснее

Отныне бизнес-седан Lexus ES умеет транслировать на головном мониторе мультимедиа картинку дорожной обстановки в анимированном виде, включая интерактивный вид с высоты птичьего полета. Нечто подобное мы уже могли видеть на последнем поколении кроссовера Lexus NX, чьи продажи в России начались и довольно быстро «заморозились».

Кроме того, седану достался информационно-развлекательный комплекс с улучшенным интерфейсом, а также навигацией, обученной докладывать о свободных местах в парковочной зоне и маршруте объезда только что образовавшейся на пути «пробке». Причем данные подгружаются в автоматическом режиме из виртуального облака.

Помимо прочего, для удобства обитателей салоне перекочевала беспроводная зарядка для смартфонов, которая раньше располагалась в подлокотнике. Теперь же она эргономично поселилась на бороде центральной консоли. Опять же, по аналогии с новым Lexus NX. А еще более интуитивно отныне размещены основные органы управления.

Апогеем новой версии стали стилистические решения, выраженные в ином дизайне колесных дисков и малиновом декоре салона. А теперь о грустном. Автомобиль доступен лишь для потребителей внутреннего японского рынка. Хотя при ослаблении санкционной удавки спецверсия Lexus ES наверняка доберется и до России.