Немцы представили обновленную Audi A6

Найти отличия обновленца от дореформенной Audi A6 сможет, пожалуй, лишь отъявленный фанат модели. Все доработки коснулись лишь символичных изменений некоторых элементов обвеса, а также новый дизайн достался колесным дискам из легкого сплава. Апогеем внешнего стайлинга стали свежие цвета окраски кузова. Вот, собственно, и все обновки 2022-го модельного года. Во всяком случае, снаружи.

Впрочем, интерьер тоже не шибко изменился. Салон преобразился за счет новой отделки и слегка перелицованных элементов декора. Зато мультимедиа теперь «летает» по 5G, а второй ряд кресел щеголяет увеличенными подушками.

Куда интереснее в плане техники. Помимо старых и не всегда добрых движков о паре литров с различной степенью форсировки, под капот можно установить подзаряжаемый гибрид на основе четырехцилиндрового турбодвижка вкупе с электромоторов и батареей на 14,1 кВт*ч. Впрочем, такую установку при желании можно было «воткнуть» и ранее, но лишь по предзаказу. Для тех, кто не очень-то чествует «зеленые» технологии, в арсенале Audi A6 остался могучий V6.

На певроначальном этапе продажи обновленной «шестерки» стартуют в Китае, где помимо прочего, потребителям традиционно предлагается и удлиненная версия модели с литерой L. А дальше новинка пойдет по миру.