АВТОВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе

В понедельник 15 августа АВТОВАЗ заработал по пятидневному графику. В конце июня портал «АвтоВзгляд», со ссылкой на сообщения профсоюза предприятия, уже сообщал о подобных планах руководства завода. Известно, что с конца августа тольяттинский автозавод планирует перейти уже на шестидневную рабочую неделю. Первыми в усиленном режиме запустят сборочные линии LADA Granta и LADA Niva. Позднее, с 29 августа, должна заработать линия B0, на которой ранее собирали модели Renault Logan, LADA Xray, LADA Largus.

Со перспективами сборки как упрощенных, так обычных комплектаций Granta и Niva все более-менее понятно. Зато некоторая интрига сохраняется вокруг конвейера B0. Дело в том, что представители АВТОВАЗа не подтверждают начало сборки на ней модели LADA Largus — с 29 августа, да еще сразу по шестидневному графику.

В связи с этим можно предположить, что линию B0 вместо запуска начнут интенсивно переоборудовать под выпуск LADA Vesta, когда в Тольятти начнет прибывать оборудование сборочной линии этой модели, вывезенное с завода «LADA Ижевск». Напомним, что ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил о планах предприятия запустить производство обновленной LADA Vesta в начале 2023 года.