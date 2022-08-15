Грузовик «Урал Next» может получить беспилотную модификацию

— Крупнотоннажный грузовик «Урал Next» может обзавестись дистанционной системой управления. У нас была хорошая работа с «ГАЗом», в рамках которой мы отрабатывали технологии дистанционного управления двухосным грузовиком «Урал Next». Рабочее место для дистанционного управления этим грузовиком ничем не отличалось от кабины обычного водителя, то есть человеку, который водит фуру, не нужно никакой дополнительной переподготовки, чтобы стать «оператором беспилотника». Это нами было подтверждено на практике, — сообщил гендиректор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.

Напомним, что грузовой автомобиль повышенной проходимости «Урал Next» выпускается в Миассе. Максимальная грузоподъемность машины — 13 тонн, мощность двигателя — 310 л. с.

Кроме того, в ходе ткрывшегося форума «Армия−2022» впервые публике продемонстрировали прототип беспилотного военного грузовика марки «Урал». У него отсутствует кабина водителя. Сообщается, что это транспортное средство оснащено системой технического зрения и уже прошло предварительные испытания. Применение «беспилотника» предусматривается, как с помощью дистанционного управления, так и в режиме «робота», то есть полностью автономно.