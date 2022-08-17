Иранский Logan может поступить в продажу с российскими двигателями

О том, что выпуск Tondar 90 начнется снова, уже при помощи специалистов АВТОВАЗа, заявил заместитель министра промышленности и торговли Исламской Республики. Такое сообщение публикует на своих страницах портал Motor1.

Отметим то, что у иранского «Логана», то есть «Тондара», довольно трудная судьба. Его производили в стране с 2007 по 2019 год, но после очередных санкций, которые ввели в 2018 году, французы прекратили сотрудничать с SAIPA. Тем не менее, иранцы в 2020 году модернизировали модель своими силами. Седану поменяли название на SAIPA P90, а затем дизайнеры изменили переднюю и заднюю части кузова, установили новую светотехнику, провели новации в салоне.

Что касается моторов, то иранцы намерены воспользоваться тольяттинскими силовыми агрегатами. Речь идет о бензиновых «движках» ВАЗ−11182 (1,6 л, 90 л. с.), ВАЗ−21129 (1,6 л, 106 л. с.) и ВАЗ−21179 (1,8 л, 122 л. с.), которые хотят состыковать с копией 5-ступенчатой «механики» Renault JHQ, которая локализована в Иране под названием SAIPA 5F18. Напомним, что ВАЗ−21129 стоит под капотом LADA Largus, то есть у тольяттинцев есть немалый опыт по интеграции своих моторов на машины французской платформы B0.

Кроме того, появились новости о том, что Турция интересуется производством российско-иранских автомобилей. Из все этого можно сделать вывод, что в России в теории появится российско-иранский Renault Logan первого поколения. Конечно же, под иным названием. Тем не менее, эта машина хорошо знакома нашим покупателям и отличается крепким кузовом и «неубиваемой» подвеской. Если на нее предложат адекватный ценник, седан имеет все шансы на успех.