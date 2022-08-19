Женевский автосалон отменили третий раз подряд

— В связи с неопределенностью в мировой экономике и геополитике, а также из-за рисков, связанных с развитием пандемии, организаторы решили сосредоточиться на планировании мероприятия в Дохе в 2023 году,— заявил президент фонда-организатора GIMS Морис Туреттини.

Первоначально женевское моторшоу будущего года должно было состоять, фактически, из двух автовыставок. Непосредственно в Женеве планировалось провести первую — 14—19 февраля 2021-го. «Вторая серия» GIMS изначально намечалась на ноябрь будущего года. Причем местом ее проведения должна была стать столица Катара Доха.

Как видим, традиционная автомобильная «Женева» приказала долго жить — как минимум на какое-то время. Напомним, что в 2020 году Женевский автосалон не проводился из-за коронавирусных проблем в Европе, а в 2021 он не состоялся, фактически, по финансовым причинам.