АВТОВАЗ начал выпуск LADA Granta с подушками безопасности

О том, что АВТОВАЗ возобновил производство машин с подушками безопасности сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте». Как пишут инсайдеры, с 22 августа автомобили LADA Granta Classic начали сходить с конвейера предприятия укомплектованные подушками безопасности на постоянной основе. Напомним, что до этого выпускали лишь небольшие партии при наличии комплектующих. Сейчас на сборочном конвейере есть машины как с подушками безопасности, так и без этой опции.

Кстати говоря, ранее глава предприятия Максим Соколов заявлял, что цена автомобиля LADA с одной подушкой безопасности увеличится на 8000 рублей. А если у машины их две, то «прайс» станет больше на 16 000 рублей.