Продажи внедорожника LADA Niva Travel стартуют 28 августа

Продажи обновленной LADA Niva Travel начнутся 28 августа 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей компаний-автодилеров. Рекомендованная розничная цена составит 998 000 рублей. При этом за Niva Legend АВТОВАЗ предлагает дилерам брать с покупателя почти на 200 000 рублей меньше. Даже официальное объявление о старте продаж той или иной модели, как показывает практика, далеко не всегда означает, что в тот же день автомобиль появляется в салонах дилерских центров. Гораздо чаще между этими двумя событиями проходит не менее недели-двух.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Niva Travel 2022 модельного года оснащается усилителем руля с регулировкой по высоте, электростеклоподъемниками, обогревом и электроприводом боковых зеркал заднего вида, диодными фонарями и системой ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, на Niva Travel установлена стальная защита картера, бортовой компьютер и центральный замок. О наличии ABS в списке оснащения модели ничего не сказано. Хорошо это или плохо для внедорожника — судить его будущим владелцам.