В Иране завершают работу над новым очень дешевым кроссовером

Судя по сообщению сайта Khodro Bank, разработку ведут уже пару лет, но пока компании представили лишь концепт автомобиля. Судя по всему, иранцы хотят разработать свой аналог лифтованного хетчбэка Renault Kwid, который по размерам похож на известный у нас Renault Sandero Stepway. Если всмотреться в фото, то можно предположить, что это и есть Renault Kwid, только с сильно измененной передней и задней частями.

Что касается платформы, то K112 базируется на «тележке» от компании Ben Got, принадлежащей SAIPA. Ходят слухи, что это скопированная архитектура Renault CMF-A. Задержка с разработкой, скорее всего, связана с тем, что Renault Kwid провалил множество краш-тестов, так что французам пришлось вносить изменения в его конструкцию. Иранцы, видимо, так же решают подобную задачу.

Если все пойдет по плану и новинка появится в салонах, то ее могут привести и в Россию. Ведь лифтованных «хетчей», если не считаль LADA XRAY, у нас почти не осталось.