Несуществующий «Москвич» станут продавать более трехсот компаний

Интересно, что все будущие дилеры марки должны быть готовы создать на своей территории зарядную инфраструктуру для электромобилей, поскольку «Москвич» намерен делать ставку именно на батарейный транспорт. При этом количество дилеров на первом этапе работы не уточняется. Однако уже в 2023 году планируется расширение сети. Думаем, что скорость открытия точек продаж будет напрямую зависеть от реальных объемов сборки электрокаров.

Напомним, что около недели назад столичный мэр рассказал о том, что завод «Москвич» начнет работу в декабре текущего года. До конца 2022-го здесь должны собрать примерно 600 машин из готовых машинокомплектов. Кто их будет поставлять — до сих пор неизвестно. Но, судя по всему, речь идет о китайской JAC.