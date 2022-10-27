5 седанов, катастрофически теряющих в цене за несколько лет эксплуатации

За основу взяли исследование компании iSeeCars, а также изучили объявления на самых популярных сайтах продаж подержанных автомобилей. Западные аналитики пишут, что через три года эксплуатации большинство машин теряет чуть более 39% от своей первоначальной стоимости. С этим согласны и специалисты аналитического агентства Russian Automotive Market Research. Его эксперты утверждают, что в России легковушки С-класса лишаются уже в первый год эксплуатации 31,8% изначальной цены.

Однако от некоторых седанов нужно держаться подальше, ведь падение их «капитализации» бывает катастрофическим. Например, Maserati Quattroporte через 5 лет дешевеет на целых 72,2%! Похожая ситуация наблюдается и среди седанов Bentley и Alfa-Romeo. Но если «британцы» далеко не всем по карману, то подержанную «Альфу» можно купить уже за 800 000 рублей. Однако делать этого не стоит, ведь запчасти дороги, да и достать их не всегда возможно. А продать «итальянку» очень непросто, ведь она нужна только фанатам марки.

И традиционно престижный немецкий премиум подкидывает сюрпризы. Скажем, седан Mercedes-Benz Е-класса дешевеет на 55%. Тут надо смотреть на техобслуживание. На 90 000 км у модели меняют цепь ГРМ, что очень дорого. А если она износится, то серьезный ремонт мотору гарантирован. Поэтому покупателей на модель не слишком много.