Ford окончательно ушел из России, но может вернуться

Принципиально ничего не поменялось, ведь еще в начале марта 2022 года Ford объявил о приостановке работы в России. Тогда же в Елабуге перестали выпускать коммерческие «Транзиты». Остановка коснулась не только сборки машин, но и технологической поддержки, различных работ по IT и процессов поставки комплектующих. Так что нынешняя продажа акций только подтвердила окончание сотрудничества.

Однако полного разрыва отношений не последовало. Американцы сохраняют за собой право обратно выкупа акций в течение 5-летнего периода, если ситуация в глобальной экономике поменяется.