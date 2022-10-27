Ford окончательно ушел из России, но может вернуться

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На сайте концерна Ford появилось сообщение, что компания покинула российский рынок. Автопроизводитель продал принадлежащие ему 49% акций совместного предприятия «Соллерс Форд» российскому партнеру. Однако американцы могут вернуться.
Виктор Васильев

Принципиально ничего не поменялось, ведь еще в начале марта 2022 года Ford объявил о приостановке работы в России. Тогда же в Елабуге перестали выпускать коммерческие «Транзиты». Остановка коснулась не только сборки машин, но и технологической поддержки, различных работ по IT и процессов поставки комплектующих. Так что нынешняя продажа акций только подтвердила окончание сотрудничества.

Однако полного разрыва отношений не последовало. Американцы сохраняют за собой право обратно выкупа акций в течение 5-летнего периода, если ситуация в глобальной экономике поменяется.

производители, кризис, производство, коммерческий транспорт
27 октября 2022
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