Рулевые российского автопрома: когнитивный диссонанс или презрение к людям

Примеров тому — тьма, что вызывает законное недоумение: то ли спичрайтеры совершенно утратили профессионализм, то ли небожителям совершенно плевать, что о них думают простые сограждане. Совсем недавно — буквально на прошлой неделе — на ниве алогичности отметился не кто иной, как заместитель генерального директора НАМИ по техническому регулированию Сергей Аникеев. Он рассказал о своем видении назревших перемен в техрегламенте.

Ну кто бы спорил, что судьба нашего автопрома, совершенно законно накрывшегося медным тазом по поводу невменяемости его руководства на всех уровнях, срочно требует вмешательства со стороны регулирующих органов. Пусть это несколько запоздало, но лучше поздно, чем никогда.

Однако надежды на то, что Сергей Александрович расскажет неофитам о неких прорывных идеях, вызревших в недрах его уважаемого института, не сбылись самым обидным образом. Вместо того, чтобы объяснить народу, каким образом наши производители собираются научиться делать то, что давным-давно умеет весь цивилизованный и не очень мир, он пошел отрабатывать все основные пункты либеральной методички. Вот уж никак я не предполагал, что на нынешнем нелегком историческом этапе для нас самое главное — это декарбонизация и увеличение энергоэффективности.