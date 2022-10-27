Рулевые российского автопрома: когнитивный диссонанс или презрение к людям

Примеров тому — тьма, что вызывает законное недоумение: то ли спичрайтеры совершенно утратили профессионализм, то ли небожителям совершенно плевать, что о них думают простые сограждане. Совсем недавно — буквально на прошлой неделе — на ниве алогичности отметился не кто иной, как заместитель генерального директора НАМИ по техническому регулированию Сергей Аникеев. Он рассказал о своем видении назревших перемен в техрегламенте.
Ну кто бы спорил, что судьба нашего автопрома, совершенно законно накрывшегося медным тазом по поводу невменяемости его руководства на всех уровнях, срочно требует вмешательства со стороны регулирующих органов. Пусть это несколько запоздало, но лучше поздно, чем никогда.
Однако надежды на то, что Сергей Александрович расскажет неофитам о неких прорывных идеях, вызревших в недрах его уважаемого института, не сбылись самым обидным образом. Вместо того, чтобы объяснить народу, каким образом наши производители собираются научиться делать то, что давным-давно умеет весь цивилизованный и не очень мир, он пошел отрабатывать все основные пункты либеральной методички. Вот уж никак я не предполагал, что на нынешнем нелегком историческом этапе для нас самое главное — это декарбонизация и увеличение энергоэффективности.
Замечательно, конечно, поставить одними из основных целей выпуск автомобилей, соответствующих стандарту «Евро−6», и введение мониторинга выбросов СО2. Причем НАМИ предлагает обязать всех отечественных производителей не нарушать установленных нормативов.
Вы, конечно, спросите, в чем же тут алогичность? Вроде бы налицо всего лишь отрыв от реальности: ну дайте человеку помечтать о том, чтобы наши заводы умели выпускать двигатели, соответствующие предлагаемым им рамкам. Однако дело в том, что параллельно было заявлено, что действие постановления правительства №855, которое заканчивалось 1 февраля будущего года, продлевается до 1 ноября 2023 года.
Чем было замечательно это постановление? Тем, что оно отбросило наше автомобилестроение в прошлый век, разрешив выпускать машины с нулевым (нулевым, Валера!) экологическим классом, без ABS, ESP и каталитического нейтрализатора. О каком таком «Евро−6» рассуждает замдиректора НАМИ?
Больше того, предполагается параллельно отравить жизнь и производителям топлива, заставив их также выдерживать экологические требования по соответствию все тому же «Евро−6». Ну они-то за что попали под раздачу? Вишенкой на торте стало предложение вернуться к выпуску машин на природном газе.
Единожды эта инициатива уже погибала, не родившись. В более-менее благополучном 2021 году газовые заправки, число коих сильно невелико, были загружены лишь на 34%. К чему поднимать этот вопрос сейчас, когда в стране не осталось ни одного стабильно работающего предприятия по выпуску самых традиционных бензиновых автомобилей? Мы уже на китайцев смотрим как на технологических гуру и собираемся импортировать машины из Уганды. О каких «Евро−6» тут можно мечтать?
Невольно закрадывается мысль, что у рулевых нашего автопрома нет никакого плана по спасению отрасли от катастрофы — ни умного, ни глупого, а вообще никакого! Поэтому они дружно продолжают по привычке апеллировать к западным мейнстримным идеям, «экологическая значимость» которых в прежние времена позволяла завуалировать отсутствие подлинно ценных управленческих решений. Но на фоне нынешней суровой реальности подобные заявления вызывают нешуточные подозрения, что их авторы находятся в состоянии когнитивного диссонанса.