Volkswagen хочет окончательно свернуть продажи машин с традиционными моторами

Представитель компании заявил изданию, что такая стратегия касается только бренда Volkswagen, а не всех марок, входящих в концерн. Однако ранее уже появлялась информация о том, что и остальные бренды из империи VAG простятся с двигателями внутреннего сгорания к 2050 году.

Что же касается перехода на электротягу тех моделей, продающихся в Южной Америке и Африке, то пока об этом говорить рано, ведь во многих странах нет ни зарядной инфраструктуры, ни необходимой законодательной базы. Вот оттуда и будут привозить «классические» машины. В том числе и на наш рынок.