Volkswagen хочет окончательно свернуть продажи машин с традиционными моторами

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Крупнейший немецкий автопроизводитель уже к 2033–2035 годам откажется от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе. Об этом рассказал газете Muenchner Merkur руководитель отдела продаж Volkswagen Клаус Целлмер. При этом для рынков США и Китая этот срок наступит несколько позже.
Виктор Васильев

Представитель компании заявил изданию, что такая стратегия касается только бренда Volkswagen, а не всех марок, входящих в концерн. Однако ранее уже появлялась информация о том, что и остальные бренды из империи VAG простятся с двигателями внутреннего сгорания к 2050 году.

Что же касается перехода на электротягу тех моделей, продающихся в Южной Америке и Африке, то пока об этом говорить рано, ведь во многих странах нет ни зарядной инфраструктуры, ни необходимой законодательной базы. Вот оттуда и будут привозить «классические» машины. В том числе и на наш рынок.

производители, производство, ДВС, электромобили
27 октября 2022
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