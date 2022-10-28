Российские власти могут исключить Nissan из параллельного импорта

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг, Nissan может быть исключен из параллельного импорта при полной уверенности в том, что постпродажное обслуживание «ниссановских» автомобилей будет обеспечиваться надлежащим образом.

Напомним, что в начале сентября в ходе договоренностей о передаче российских активов Nissan в государственную собственность, гарантийное и постпродажное обслуживание автомобилей «Ниссан» возложит на себя отечественный АВТОВАЗ, который, в частности, готов нести ответственность за поставку японских запчастей.

Между тем, независимые эксперты уже назвали причины, по которым становится понятно, что нашим властям и вовсе не нужен завод Nissan в России. И вот, собственно, почему.