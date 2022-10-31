Стало известно, сколько россиян имеют по два и более автомобилей

Ничего нового в том, что наши соотечественники покупают подержанные автомобили, ожидаемо нет. По результатам опроса, проведенного аналитиками «СберСтрахование», 68% россиян приобретают именно «бэушки». А что: цены на все и вся только растут, а вот заработные платы — увы. Хорошо, если не становятся меньше.

Говоря же о новых машинах, то больше всего такие покупают даже не в столичном регионе, а в Казани (57%), Набережных Челнах (54%) и Тюмени — 47%. Причем четверо из пяти респондентов приобрели свои авто за наличный расчет. Чаще остальных за «нал» скупают машиныв Махачкале (93%). А вот кредитом пользуются преимущественно в Казани (28%), Тольятти (26%) и Уфе (25%).

Разумеется, самыми популярными у нашего брата являются модели LADA, а среди иномарок преобладают изделия Toyota, Kia, Ford и Nissan. При этом 79% российских семей имеют в собственности лишь один автомобиль, 15% — владеют двумя и 6% — тремя и более.