«Мерин» по-русски: какие проблемы ждут владельцев Mercedes-Benz после ухода марки из РФ

Бизнес Mercedes-Benz, включая собственный завод в подмосковном Есипово, без трех минут как реализован крупнейшему российскому дилеру «Автодом». Сумма и условия сделки покрыты тайной. Впрочем, если все сливки достались ритейлеру даже за 1 рубль, потребителям от этого ни горячо, ни холодно. Хотя, подождите. Скорее, все же холодно. Пусть «Автодом» и обещал не отказываться от планов по организации промышленной сборки «Мерседесов» на территории России, но и не гарантировал, что продолжит начатое немцами дело.
Тем более, что дилер уже занялся поиском технологического партнера для задействования покрывшихся пылью конвейеров. А это может значить и то, что площадку попросту передадут в пользование сторонней организации, которая начнет клепать под Солнечногорском отнюдь не «Мерседесы». О чем, в частности, некоторое время назад упоминал и губернатор Московской области Андрей Воробьев, намекнувший на запуск простаивающих мощностей, но уже под китайским флагом. Подобный сценарий, собственно, наиболее очевиден. Но даже если завод продолжит выпуск Mercedes-Benz E-класса, то радости потребителям это не добавит.
Ведение бизнеса по-русски традиционно предполагает наименьшие затраты с целью извлечения максимальной прибыли, причем любыми доступными и не очень методами. К примеру, новым владельцам предприятия ничего не помешает поменять поставщиков, сократив расходы и на логистику, и на изготовленные детали. Да что там: запчасти и вовсе могут заменить на нечто похожее, причем не на «оригинал», а на их аналог. Китай будет только рад помочь подобной оптимизации.
Более того: никуда не делись последствия санкционной удавки, сдобренной дефицитом целого ряда важных автокомпонентов — от пресловутых электронных чипов до антиблокировочных тормозных систем. Где их будут брать для производства заморского премиума — никто не знает. Скажем больше: немцы наложили запрет на поставку в Россию даже ключей для отпирания машин и активации системы зажигания двигателя. Причем случилось это еще при «живом» представительстве бренда на нашем рынке. Никаких гарантий в том, что удастся заиметь новый смарт-ключ в случае его утери, увы, нет!
Да что там говорить, если и на сам автомобиль-то больше гарантии нам не видать, как Европе — газа. Нет, представители «Автодом», конечно, заявили о намерении предпринять предельно максимальные меры для сохранения сервисного и постпродажного обслуживания. Но сдюжат ли, да и захотят ли — большой вопрос. К тому же, владельцам «Мерседесов» в России больше жаловаться некому. Официальное представительство отправляется на свалку истории, а головной офис бренда в Германии и до этого-то не брал на себя ответственность за проданные и уж тем более произведенные на российском рынке автомобили.
В итоге получается, что покупка и владение Mercedes-Benz в нашей стране становится лотереей. Повезет — машина будет долго служить верой и правдой своему хозяину, а не повезет — хозяин станет рабом своего железа, загрузившись поиском и ожиданием запасных частей, втридорога при этом переплачивая. А с учетом тенденции все больше создавать одноразовый автопром, которой Mercedes-Benz особенно проникся после 2010 года, вариант про «повезет» можно считать максимально маловероятным.