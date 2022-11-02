«Мерин» по-русски: какие проблемы ждут владельцев Mercedes-Benz после ухода марки из РФ

Бизнес Mercedes-Benz, включая собственный завод в подмосковном Есипово, без трех минут как реализован крупнейшему российскому дилеру «Автодом». Сумма и условия сделки покрыты тайной. Впрочем, если все сливки достались ритейлеру даже за 1 рубль, потребителям от этого ни горячо, ни холодно. Хотя, подождите. Скорее, все же холодно. Пусть «Автодом» и обещал не отказываться от планов по организации промышленной сборки «Мерседесов» на территории России, но и не гарантировал, что продолжит начатое немцами дело.

Тем более, что дилер уже занялся поиском технологического партнера для задействования покрывшихся пылью конвейеров. А это может значить и то, что площадку попросту передадут в пользование сторонней организации, которая начнет клепать под Солнечногорском отнюдь не «Мерседесы». О чем, в частности, некоторое время назад упоминал и губернатор Московской области Андрей Воробьев, намекнувший на запуск простаивающих мощностей, но уже под китайским флагом. Подобный сценарий, собственно, наиболее очевиден. Но даже если завод продолжит выпуск Mercedes-Benz E-класса, то радости потребителям это не добавит.

Ведение бизнеса по-русски традиционно предполагает наименьшие затраты с целью извлечения максимальной прибыли, причем любыми доступными и не очень методами. К примеру, новым владельцам предприятия ничего не помешает поменять поставщиков, сократив расходы и на логистику, и на изготовленные детали. Да что там: запчасти и вовсе могут заменить на нечто похожее, причем не на «оригинал», а на их аналог. Китай будет только рад помочь подобной оптимизации.