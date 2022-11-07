В октябре продажи автомобилей LADA упали на 25%

В октябре 2022-го АВТОВАЗ потерял 25% объема продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обстоятельство само по себе могло бы мало кого всерьез удивить, однако также зафиксировано снижение реализации еще и по сравнению с предыдущим месяцем года текущего. В октябре продажи АВТОВАЗа просели на 7,2% по сравнению с сентябрем. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре из Тольятти на рынки нашей страны было поставлено менее 19 100 легковушек. С начала текущего года АВТОВАЗ сумел продать почти 143 000 своих авто, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 51%, поскольку в 2021-м его суммарные продажи оказались на уровне 350 7000 машин — на 2% больше, чем в 2020 году.

Напомним, что АВТОВАЗ контролирует две промышленные площадки — в Самарской области и в Ижевске. Выпуск новых авто организован в Тольятти, где сейчас собирают LADA Granta, Niva Travel и Niva Legend. В ближайшем декабре обещают наладить выпуск небольшого тиража LADA Largus, а в начале 2023-го — и LADA Vesta.