Renault и Geely создают совместное предприятие по производству моторов

На данный момент известно, что в штате объединения будет числиться примерно 19 000 человек. Они станут трудиться на 17 заводах силовых агрегатов и в трех исследовательских центрах. Renault и Geely получат по 50% акций нового промышленного конгломерата. Хотя предварительное соглашение между Geely и Renault пока не имеет обязательной силы, предполагается, что штаб-квартира СП расположится в Лондоне.

Сообщается также, что предприятие займется поставками двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых агрегатов в интересах партнеров Renault — Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors. Общий объем выпуска двигателестроительного СП заявлен на уровне примерно 5 млн. единиц продукции в год.