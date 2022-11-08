Renault и Geely создают совместное предприятие по производству моторов

фото globallookpress.com
Французская Renault и китайская Geely объявили о создании СП. Новая бизнес-структура займется выпуском бензиновых двигателей, а также созданием гибридных силовых установок. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что полноценно функционировать это СП начнет примерно через год.
Максим Строкер

На данный момент известно, что в штате объединения будет числиться примерно 19 000 человек. Они станут трудиться на 17 заводах силовых агрегатов и в трех исследовательских центрах. Renault и Geely получат по 50% акций нового промышленного конгломерата. Хотя предварительное соглашение между Geely и Renault пока не имеет обязательной силы, предполагается, что штаб-квартира СП расположится в Лондоне.

Сообщается также, что предприятие займется поставками двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых агрегатов в интересах партнеров Renault — Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors. Общий объем выпуска двигателестроительного СП заявлен на уровне примерно 5 млн. единиц продукции в год.

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8 ноября 2022
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