Российский электромобиль «Атом» появится во второй половине 2023 года

-- Я считаю, что проект «Кама» идет в соответствии с графиком, и те решения, которые он предлагает, очень современные. А прототип появится в следующем году, — заявил на днях генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.

Напомним, что проект изначально финансировали лично г-н Когогин совместно с бизнесменом Рубеном Варданяном, инвестировав в него 720 млн. рублей. А первый электрокар решили назвать «Атом», а не «Кама−1», как планировалось ранее потому, что стартапом заинтересовалась корпорация «Росатом».

По данным RTVI, 20 000 000 долларов из суммы привлеченных инвестиций стартап намерен потратить на покупку простаивающего завода Ford в Набережных Челнах. Там должны наладить сварку, покраску и сборку кузовов грядущей новинки. Что касается штампованных деталей, то их выпуском займется турецкая компания Coskunoz.