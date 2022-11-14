В Россию могут приехать «упрощенные» машины из Казахстана

О том, что теперь в Казахстане могут начать выпуск «упрощенных» версий машин, сообщает портал Kolesa.kz. Постановление вступает в силу с 15 ноября и будет действовать до 1 февраля 2023 года.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан пояснили, что снизить требования к автомобилям решили для поддержки производителей, сотрудничающих с «северными соседями», которые выпускают LADA и УАЗ.

По словам чиновников, в ближайшее время будут внесены изменения в приказ № 342, утверждающий допустимые параметры автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан. Этот документ запрещал в стране регистрацию машин экологического класса ниже, чем «Евро−4» и без ABS.

Скорее всего, местные производители смогут оперативно начать выпуск «упрощенных» моделей, в том числе, для их поставок в Россию. Например, дешевых Chevrolet, которые будут привозить под иным брендом. А АВТОВАЗ сможет наладить в соседней стране сборку «обедненных» Granta и Niva.