Лечение электрошоком: когда автопром России начнет массово выпускать электромобили

Напомним, что в августе Минпромторг подготовил проект стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2035 года. Как следует из пояснительной записки, ведомство предлагает инвестиции в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома на сумму 2,7 триллиона рублей. Судя по докладам тех, кто сегодня выступал в стенах Московского Политеха, солидная часть сладкого бюджетного «пирога» пойдет на массовое развитие электротранспорта.

Пионер в нелегком деле — «Росатом». Компания «Рэнера», входящая в корпорацию, уже разработала тяговые батареи для электрокаров. Их будут производить в России и под это дело уже возводят гигафабрику в Калининградской области (она заработает в 2025 году).

Универсальные модули стандарта VDA могут быть номинальной емкостью 60 и 180 А⋅ч. Вес одного такого устройства — 12,3 кг. Из модулей складывается батарейный блок, который размещают под полом, либо на крыше транспортного средства. Кстати, «Рэнера» уже имеет опыт проектирования подобных решений. Например, она разрабатывала батарею для проекта Aurus, конструировала «зарядники» для общественного транспорта и даже для спортивных картов.