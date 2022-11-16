Mazda опубликовала первое изображение новейшего кроссовера CX−90 — почти полного тезки шведского Volvo XC90. Машина заменит Mazda CX−9 — нынешнюю флагманскую модель бренда. Тизер и сообщение о намеченной на январь 2023 года премьере автомобиля опубликовало американское отделение японского автоконцерна. А этот факт подтверждает, что новинка будет ориентирована, в первую очередь, на покупателей из США.

В релизе туманно указано, что будущий дебютант рынка больше и длиннее модели-предшественницы. Кроссовер построен на заднеприводном шасси с продольным расположением мотора. По неподтвержденным данным, в гамме силовых агрегатов будет присутствовать рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель. Почти наверняка трансмиссия CX−90 получит и полноприводную модификацию. Жесткие требования заокеанского экологического законодательства практически гарантируют, что новинку оснастят еще и гибридной либо даже полностью электрической силовой установкой.