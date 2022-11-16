В Россию приехал бюджетный кроссовер Hyundai Bayon

Hyundai Bayon — самый маленький кроссовер в европейской линейке корейского производителя. Хотя правильнее называть его все же приподнятым хетчбэком, ведь он базируется на модели i20. «Байон» чуть длиннее, шире и выше «двадцатки». Его дорожный просвет — 165 мм.

Покупателям в Европе предложено три модификации с моторами на 84, 100 и 120 л. с. Коробки передач — пяти- и шестиступенчатая «механики», а также семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Привод — естественно, только передний.

Оснащение у Hyundai Bayon довольно интересное: к услугам водителя — виртуальные приборы на 10,25-дюймовом экране, мультимедиакомплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Bose с восьмью динамиками, адаптивный круиз-контроль, мониторинг рядности движения и масса прочих электронных ассистентов.

Что же касается продаж «Байона» в России, то сегодня в Интернете можно найти сразу несколько объявлений от частных продавцов. Самый доступный вариант — кроссовер серого цвета со 100-сильным турбомотором и пробегом в 43 км — предлагают за 2 140 000 рублей. В нынешние времена крайне неплохое, даже бюджетное предложение. Правда, следует заранее подумать о дальнейшем обслуживании, ведь заводской гарантии на Hyundai Bayon в РФ нет.