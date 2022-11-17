Китай-город в Текстильщиках: новый «Москвич» прошел сертификацию

Очевидно, что разработка новой модели с нуля была финансово неподъемной задачей для нового собственника грандиозной недвижимости. И для того, чтобы привести ее в движение, был необходим мощный и финансово устойчивый партнер. Причем, понимающий специфику работы на российском рынке. И этим партнером оказалась китайская компания JAC, которая с 2016 года активно работает в области электрической мобильности.

В результате в базе Росреестра зарегистрировано Одобрение типа транспортного средства на первый компактный переднеприводный кроссовер «Москвич», которым, на самом деле, оказался JAC JS4. Причем, SUV сертифицирован как в электрическом, так и в бензиновом вариантах. И теперь у завода «Москвич» появились реальные перспективы вернуться на авторынок.

Любопытно, что во времена, когда на АЗЛК выпускались «Москвичи» все они вместо названия имели цифровой индекс. Может быть, именно поэтому современные заводчане не стали отступать от традиции и кроссовер с ДВС получил название «Москвич 3», а его электрический собрат — «Москвич 3e»? В планах предприятия до конца года выпустить 200 электрических и 400 бензиновых авто. Но, кстати сказать, настоящий JAC JS4 так же можно купить у официальных дилеров марки. Коллизия, однако…