Как наживутся на водителях производители электромобилей

Каждый из нас в детстве играл с электрическими автомобильчиками. Но когда мы в попытке удовлетворить свое любопытство заглядывали внутрь, то не обнаруживали там ничего сложного. Батарейка, электромотор и две шестеренки. Так вот, современный электромобиль создается по такой же концепции. И от своего собрата с двигателем внутреннего сгорания он отличается только мотором.
И если ДВС по-своему совершенен и невероятно сложен, то его электрический собрат намного проще. Да и революционных прорывных технологий в современных электродвигателях нет. Ротор, статор, подшипники да электронный блок управления. Все. А можете ли вы назвать количество систем ДВС? Например, что вы знаете про шатунно-поршневую группу, про механизм газораспределения, про системы смазки и охлаждения. Знаете ли, как работает впрыск и каким образом система зажигания организует эффективное сгорание топливо-воздушной смеси? И так далее.
При этом электрический мотор прошел такую же эволюцию, как и двигатель внутреннего сгорания. Они вместе стартовали в этой гонке. И в то время, как ДВС постоянно усложнялся и благодаря этому становился лучше, эволюция электродвигателя достигалась за счет использования более качественных материалов и редкоземельных элементов. Без изменения базовой конструкции.
А вопрос внедрения электромотора в машину зависел исключительно от характеристик аккумуляторов. Эволюция которых, по сути, также заключалась в поиске материалов, позволяющих эффективно накапливать большой объем энергии в малых габаритах ячейки и быстро его отдавать. И как только эта проблема была решена, наступила эпоха электрических автомобилей.
Но почему же они такие дорогие, ведь, распространенная в мире автопрома тенденция по переходу на модульные платформы позволяет создавать автомобили и быстро, и дешево. Добавление к такому подходу идеи электрификации еще и существенно упрощает автомобиль, снимая с инженеров задачи по проектированию сложной трансмиссии, размещению выхлопной системы и оптимизации температурного режима в подкапотном пространстве и так далее. Существенно уменьшаются конвейерные затраты, номенклатура запчастей. Но при всем этом, экологически чистые и простые электрические автомобили стоят намного дороже своих одноклассников с ДВС.
Похоже, все дело в банальной жадности. Ведь сейчас «зеленая» мобильность это скорее вера, чем реальная помощь планете. А автопроизводители, объявившие о планах по переходу на электричество, под видом своих «зеленых» машин очень дорого продают индульгенции на разрушение природы. Создавая у нас иллюзию ценности электрической мобильности, выраженную в сильно завышенной цене. Не может же хорошее стоить дешево?
Однако, как показывает практика, пока экологически чистых автомобилей не существует. Да и основной вред природе наносят не машины, а человек, который приобретая электромобиль, таким образом добровольно оплачивает избыточно большой штраф за разрушение природы. Правда, этот штраф не идет во благо окружающей среды.