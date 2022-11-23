Как наживутся на водителях производители электромобилей

При этом электрический мотор прошел такую же эволюцию, как и двигатель внутреннего сгорания. Они вместе стартовали в этой гонке. И в то время, как ДВС постоянно усложнялся и благодаря этому становился лучше, эволюция электродвигателя достигалась за счет использования более качественных материалов и редкоземельных элементов. Без изменения базовой конструкции.

А вопрос внедрения электромотора в машину зависел исключительно от характеристик аккумуляторов. Эволюция которых, по сути, также заключалась в поиске материалов, позволяющих эффективно накапливать большой объем энергии в малых габаритах ячейки и быстро его отдавать. И как только эта проблема была решена, наступила эпоха электрических автомобилей.

Но почему же они такие дорогие, ведь, распространенная в мире автопрома тенденция по переходу на модульные платформы позволяет создавать автомобили и быстро, и дешево. Добавление к такому подходу идеи электрификации еще и существенно упрощает автомобиль, снимая с инженеров задачи по проектированию сложной трансмиссии, размещению выхлопной системы и оптимизации температурного режима в подкапотном пространстве и так далее. Существенно уменьшаются конвейерные затраты, номенклатура запчастей. Но при всем этом, экологически чистые и простые электрические автомобили стоят намного дороже своих одноклассников с ДВС.