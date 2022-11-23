В Россию привезли иранские «бюджетники» Iran Khodro Tara

Справедливости ради стоит сказать, что официально иранская марка продажи в нашей стране еще не открыла, хотя и собирается это сделать в начале 2023 года.

Между тем, автосалоны уже предлагают покупателям бюджетные легковушки, укомплектованные 1,6-литровым бензиновым движком о 113 «лошадях», сдобренным автоматической коробкой передач, которая распределяет мощность на переднюю ось.

По умолчанию иранский «копипаст» морально устаревшего Peugeot 301 оснащен фронтальными «эйрбегами», системой кондиционирования, датчиками парковки, а также мультимедиа и круиз-контролем.

Вот только гарантию на автомобиль, привезенный через окно параллельного импорта, вам никто не даст. Хотя некоторые продавцы и стали предлагать услугу трехлетнего обслуживания за дополнительную плату. Подробнее о навязанной гарантии можно узнать здесь.