В Россию привезли иранские «бюджетники» Iran Khodro Tara

Фото: АвтоВзгляд
Параллельный импорт продолжает свою атаку на российский авторынок. Так, у ряда дилеров уже появились в продаже некогда обещанные седаны Iran Khodro Tara, произведенные в Иране. Цены начинаются от 1,7 млн. укрепившихся рублей.
Лика Затворная

Справедливости ради стоит сказать, что официально иранская марка продажи в нашей стране еще не открыла, хотя и собирается это сделать в начале 2023 года.

Между тем, автосалоны уже предлагают покупателям бюджетные легковушки, укомплектованные 1,6-литровым бензиновым движком о 113 «лошадях», сдобренным автоматической коробкой передач, которая распределяет мощность на переднюю ось.

По умолчанию иранский «копипаст» морально устаревшего Peugeot 301 оснащен фронтальными «эйрбегами», системой кондиционирования, датчиками парковки, а также мультимедиа и круиз-контролем.

Вот только гарантию на автомобиль, привезенный через окно параллельного импорта, вам никто не даст. Хотя некоторые продавцы и стали предлагать услугу трехлетнего обслуживания за дополнительную плату. Подробнее о навязанной гарантии можно узнать здесь.

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23 ноября 2022
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