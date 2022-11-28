Стартовал серийный выпуск премиальных внедорожников Aurus Komendant

– 26 ноября 2022 года на заводе Aurus в ОЭЗ «Алабуга» Республики Татарстан запущен процесс серийного производства Aurus Komendant. Это первый российский внедорожник класса люкс, который будет полностью выпускаться в нашей стране из комплектующих, большая часть которых поставляется российскими производителями, — сказано в официальном релизе компании.

В сообщении утверждается, что к настоящему моменту доля отечественных деталей в автомобилях Aurus достигла 70%. В список компонентов российского происхождения входят силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения. Напомним, что официальная презентация Komendant состоялась в минувшем сентябре.

Начало коммерческих продаж ожидается в первом квартале 2023 года. Стоимость Aurus Komendant должна составить 33,7 млн. рублей. Люксовый внедорожник оснащен гибридной силовой установкой с бензиновым двигателем V8 с турбонаддувом мощностью 598 л. с. и объемом 4,4 л. Масса внедорожника составляет более 3 тонн. Сообщается, что на церемонии запуска сборки Aurus Komendant присутствовали вице-премьер Правительства РФ, руководитель Минпромторга Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.