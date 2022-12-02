Дилеры LADA запустили «хитрую» сервисную программу для владельцев Renault

Фото: АвтоВзгляд
Если кто-то не знал, да еще и забыл, напомним: после ухода Renault из России все обязательства по обеспечению сервисной поддержки автомобилей французской марки взял на себя отечественный АВТОВАЗ. Причем дилеры LADA предлагают «реноводам» довольно интересные условия обслуживания.
Мирон Горин

Волжане запустили любопытную кампанию, позволяющую владельцам автомобилей «Рено» получить бесплатную диагностику аж по 30 различным параметрам: от проверки технических жидкостей и ходовой части до тормозной системы, проводки и электрооборудования.

Кроме того, клиентам предоставляется фирменная карта помощи на дорогах Renault Assistance при условии прохождения тех или иных сервисных работ. К слову, карта дает возможность водителю воспользоваться услугами эвакуации, замены колеса, подвоза топлива, заряда аккумулятора и прочими, включая круглосуточную помощь специалистов в режиме он-лайн.

А еще автомобилистам, записавшимся в техническую зону, полагается 20-процентная скидка на различные оригинальные аксессуары. В частности, коврики, накладки, молдинги, подкрылки, дефлекторы, колесные диски и многое другое. Всего представлено свыше 1 250 наименований.

Кстати, помимо Renault вазовцы также начинают постпродажное техническое обслуживание автомобилей Nissan.

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2 декабря 2022
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