Дилеры LADA запустили «хитрую» сервисную программу для владельцев Renault

Волжане запустили любопытную кампанию, позволяющую владельцам автомобилей «Рено» получить бесплатную диагностику аж по 30 различным параметрам: от проверки технических жидкостей и ходовой части до тормозной системы, проводки и электрооборудования.

Кроме того, клиентам предоставляется фирменная карта помощи на дорогах Renault Assistance при условии прохождения тех или иных сервисных работ. К слову, карта дает возможность водителю воспользоваться услугами эвакуации, замены колеса, подвоза топлива, заряда аккумулятора и прочими, включая круглосуточную помощь специалистов в режиме он-лайн.

А еще автомобилистам, записавшимся в техническую зону, полагается 20-процентная скидка на различные оригинальные аксессуары. В частности, коврики, накладки, молдинги, подкрылки, дефлекторы, колесные диски и многое другое. Всего представлено свыше 1 250 наименований.

Кстати, помимо Renault вазовцы также начинают постпродажное техническое обслуживание автомобилей Nissan.