У моделей LADA в 2024 году снова появится «автомат»

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Тольяттинский автогигант намерен снова оснащать свои машины автоматическими коробками передач. Правда, это может произойти только в 2024 году. Кроме того, топ-менеджмент планирует вернуть и некоторые электронные системы безопасности.
Максим Гомянин

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, что через год завод снова начнет выпускать автомобили с АКП и ESP. Однако никакой конкретики нет. Раньше у тольяттинцев имелась роботизированная трансмиссия, а также вариатор и гидромеханика от Jatco. «Робот» с однодисковым сцеплением часто ругали, так что его тихо убрали. А два других агрегата вряд ли вернутся на конвейер из-за санкций Евросоюза.

Поэтому предположим, что компания ведет переговоры с китайскими производителями, у которых уже есть готовые решения. Инженерам останется только «подружить» двигатель и трансмиссию. Это как раз можно сделать за 1—1,5 года.

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7 декабря 2022
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