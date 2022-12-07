У моделей LADA в 2024 году снова появится «автомат»

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, что через год завод снова начнет выпускать автомобили с АКП и ESP. Однако никакой конкретики нет. Раньше у тольяттинцев имелась роботизированная трансмиссия, а также вариатор и гидромеханика от Jatco. «Робот» с однодисковым сцеплением часто ругали, так что его тихо убрали. А два других агрегата вряд ли вернутся на конвейер из-за санкций Евросоюза.

Поэтому предположим, что компания ведет переговоры с китайскими производителями, у которых уже есть готовые решения. Инженерам останется только «подружить» двигатель и трансмиссию. Это как раз можно сделать за 1—1,5 года.