В конце осени КамАЗ снизил производство более чем на 8%

В ноябре заводчане собрали 150 грузовиков серии 54901 и 107 штук серии 5490 нового модельного ряда. А по итогам 11 месяцев 2022 года с конвейера сошло 39 849 машин. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

Отмечается, что снижение производства связано с увеличением выпуска полноприводных моделей, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос со стороны федеральных заказчиков. Сборка таких машин отличается существенными трудозатратами. Что и повлияло на работу конвейера.

Что касается машин серий К4 и К5, то коллектив намерен выдерживать ритм их производства на уровне не менее 100 и 150 автомобилей до конца года. А с февраля 2023 года будет налажен выпуск модели К5 с использованием компонентов, которые станут приходить из дружественных стран.