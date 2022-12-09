В конце осени КамАЗ снизил производство более чем на 8%

Фото производителя
Крупнейший производитель отечественных большегрузов — КамАЗ — сократил выпуск продукции на 8,3% — до 3809 автомобилей. А вот если смотреть по итогам одиннадцати месяцев, то здесь виден скромный, но все же рост на 0,5%. Однако положение предприятия все еще непростым из-за кризиса и санкций.
Виктор Васильев

В ноябре заводчане собрали 150 грузовиков серии 54901 и 107 штук серии 5490 нового модельного ряда. А по итогам 11 месяцев 2022 года с конвейера сошло 39 849 машин. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

Отмечается, что снижение производства связано с увеличением выпуска полноприводных моделей, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос со стороны федеральных заказчиков. Сборка таких машин отличается существенными трудозатратами. Что и повлияло на работу конвейера.

Что касается машин серий К4 и К5, то коллектив намерен выдерживать ритм их производства на уровне не менее 100 и 150 автомобилей до конца года. А с февраля 2023 года будет налажен выпуск модели К5 с использованием компонентов, которые станут приходить из дружественных стран.

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9 декабря 2022
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