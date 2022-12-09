Загадка Evolute: куда исчезают уже сошедшие с конвейера автомобили

Любое вразумительное действие как правило сопровождается какими-то фактами, так или иначе просачивающимися в массы даже сквозь самую строгую систему безопасности. Поэтому очень странно, что кроме пустых разглагольствований мы не имеем никаких фактов об отлаживании линии по производству «e-Ларгусов», которым вот-вот пора появиться на свет в товарном количестве.
Ничего не слышно и о настройке оборудования калининградского завода «Автотор» (если не считать невнятных релизов о странном проекте «Янтарь»), каковой вообще-то собирался полностью переключиться на выпуск электрокаров. Судить о том, что реально происходит сейчас на отечественном авторынке, достаточно сложно. Вслед за его коллапсом пришла в состояние полного хаоса и статистика.
Пресс-релизы когда-то авторитетного Комитета автопроизводителей АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса) все больше напоминают ту древнюю юмористическую миниатюру Винокура и Оганезова: «С этой стороны — играем, с этой — не играем. А здесь пятно жирное — это я рыбу заворачивал». Ежемесячные данные не включают информации о продажах BMW, Mercedes-Benz, Cadillac, Chevrolet, Chery и Exeed. Ладно немцы и американцы, с них спрос невелик — они все равно ушли из страны. Но отсутствие в таблицах одного из ведущих ныне брендов Chery делает невозможным серьезный анализ ситуации на авторынке.
Приходится полагаться на отчеты агентства «Автостат», которые основываются на базе данных АО «ППК» и плохо коррелирует с информацией, предоставляемой той же АЕБ. В общем, ситуация напоминает начало нулевых, когда кто-то что-то производил, кто-то что-то ввозил, кто-то что-то перепродавал, но общая картина никак не складывалась, да и не могла сложиться.
Тем не менее, даже имея под рукой только вышеперечисленные источники, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, что стоит за победной реляцией о том, что с января по октябрь нынешнего года в России было куплено 2090 новых электромобилей, и это на 34% больше чем за 10 месяцев 2021 года? Рост, конечно, впечатляющий, но только если рассматривать его в отрыве от реальности.
На самом деле, это «рекордное количество» электромобилей составляет менее полпроцента от общего числа проданных машин — мизер даже на нашем загибающемся рынке. А лидером, вопреки ожиданиям, является вовсе не какой-нибудь отечественный стартап, а пресловутая Tesla, которую по-прежнему более-менее штучно завозят энтузиасты.
Между тем, стартапы хотя и не работают, но вовсю о себе трубят. Какое-то время назад очередной сенсацией стал новый российский электробренд Evolute, еще в сентябре заявивший о начале производства модели i-Pro. Ее китайский прообраз называется Dongfeng Aeolus E70, а нам он знаком по модели Nissan Almera с которой у китайца общий предок — Nissan Sylphy 2005 года. Представители Evolute уверяют, что у них сформирован достаточно солидный пакет заказов от крупных игроков корпоративного рынка, и в первую очередь — от такси.
В начале ноября, как сообщает ТАСС, представители завода «Моторинвест» в Липецкой области сообщили следующее: «Уже есть свой завод электрокаров в Краснинском районе. Там выпустили более 380 машин, а дальше производство будет только расти и расти». Примем за данность 380 авто, произведенных по заверениям пресс-службы завода примерно за полтора месяца. При задекларированном наращивании производства, в ноябре с конвейера должно было сойти уже как минимум 250 автомобилей. Что позволило бы Evolute попасть в ТОП−25 и АЕБ, и «Автостата».
Вероятно, излишне говорить, что такого бренда в обоих листингах нет. На вопрос, как так могло случиться, в пресс-службе бренда заявили, что с АЕБ они работать еще толком не начали, а что касается электронных ПТС, то их уже сотни. Странно, что «Автостат», с удовольствием отслеживающий малейшие позитивные изменения в продажах электромобилей, упустил сей знаменательный факт.