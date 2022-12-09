Загадка Evolute: куда исчезают уже сошедшие с конвейера автомобили

Любое вразумительное действие как правило сопровождается какими-то фактами, так или иначе просачивающимися в массы даже сквозь самую строгую систему безопасности. Поэтому очень странно, что кроме пустых разглагольствований мы не имеем никаких фактов об отлаживании линии по производству «e-Ларгусов», которым вот-вот пора появиться на свет в товарном количестве.

Ничего не слышно и о настройке оборудования калининградского завода «Автотор» (если не считать невнятных релизов о странном проекте «Янтарь»), каковой вообще-то собирался полностью переключиться на выпуск электрокаров. Судить о том, что реально происходит сейчас на отечественном авторынке, достаточно сложно. Вслед за его коллапсом пришла в состояние полного хаоса и статистика.

Пресс-релизы когда-то авторитетного Комитета автопроизводителей АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса) все больше напоминают ту древнюю юмористическую миниатюру Винокура и Оганезова: «С этой стороны — играем, с этой — не играем. А здесь пятно жирное — это я рыбу заворачивал». Ежемесячные данные не включают информации о продажах BMW, Mercedes-Benz, Cadillac, Chevrolet, Chery и Exeed. Ладно немцы и американцы, с них спрос невелик — они все равно ушли из страны. Но отсутствие в таблицах одного из ведущих ныне брендов Chery делает невозможным серьезный анализ ситуации на авторынке.