Американцы прекращают сборку Jeep Cherokee

«Джип» все никак не может оправиться от последствий «коронакризиса», а в условиях увеличения затрат, похоже, и вовсе впадает в кому.

Так, сборка Jeep Cherokee остановится 28 февраля 2023 года. Причем предприятие и без того трудилось в одну смену вместо положенных трех. Как результат — падение продаж модели в третьем квартале 2022 года на 61%!

Кстати, на российском рынке «Чирок» провалился еще два года назад, окончательно покинув продуктовый кейс бренда. С 2014 года у нас было продано жалкие 2400 автомобилей.

Стоит добавить, что проблемы с убытками и заморозкой заводов преследуют целую россыпь автостроителей. В их числе: Toyota, Mazda, Volvo, Audi, BMW, Mercedes-Benz и другие.