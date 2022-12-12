Американцы прекращают сборку Jeep Cherokee

Фото производителя
В конце февраля 2023 года производство на заводе в американском Иллинойсе будет остановлено, а свыше 1200 сотрудников отправятся в бессрочный отпуск. Причина не только в дефиците пресловутых микрочипов, но и напрямую связана с повышением расходов, которые оказались неоправданными.
Лика Затворная

«Джип» все никак не может оправиться от последствий «коронакризиса», а в условиях увеличения затрат, похоже, и вовсе впадает в кому.

Так, сборка Jeep Cherokee остановится 28 февраля 2023 года. Причем предприятие и без того трудилось в одну смену вместо положенных трех. Как результат — падение продаж модели в третьем квартале 2022 года на 61%!

Кстати, на российском рынке «Чирок» провалился еще два года назад, окончательно покинув продуктовый кейс бренда. С 2014 года у нас было продано жалкие 2400 автомобилей.

Стоит добавить, что проблемы с убытками и заморозкой заводов преследуют целую россыпь автостроителей. В их числе: Toyota, Mazda, Volvo, Audi, BMW, Mercedes-Benz и другие.

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12 декабря 2022
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