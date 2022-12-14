В России запускают производство автомобилей FAW, и не на заводе Nissan

О подписании соглашения с инвестором в лице столичной компании «АльфаТех» при партнерстве с китайским автопроизводителем FAW заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На предприятии будет создано без малого 300 рабочих мест, а производство планируется запустить во второй половине 2023 года. Причем до начала 2024 года с конвейера должно сойти не менее 2000 автомобилей.

Речь идет об электрокарах FAW, рассчитанных на эксплуатацию в каршеринге и такси. Кстати, помимо самих машин, на площадке также будут изготавливать зарядные станции и аккумуляторные батареи.

Неужели наши власти действительно верят в успех транспорта на электротяге, по-прежнему являющегося для нашей страны утопическим? Впрочем, ответ на этот вопрос оставим за скобками.