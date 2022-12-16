АВТОВАЗ передумал выпускать 500 000 машин в 2023 году

—Утвержденный на совете директоров АО АВТОВАЗ производственный план на 2023 год — 401 600 автомобилей, — говорится в сообщении Минпромторга.

Кроме того, стало известно, что по итогам года 2022-го тольяттинский автопроизводитель выпустит 220 000 автомобилей. Сейчас компания производит всего лишь три модели в нескольких комплектациях — LADA Granta, LADA Niva Legend и LADA Niva Travel. Напомним, что ранее президент и АВТОВАЗа Максим Соколов и глава Минпромторга Денис Мантуров неоднократно утверждали, что отечественный автогигант в 2023 году планирует изготовить около 500 000 автомобилей. Выпуск на 20% меньше машин, нежели анонсировалось ранее (чуть более 400 000 единиц), косвенно свидетельствует о том, что предприятие не надеется полностью решить в 2023 году проблем с поставками комплектующих на свои сборочные линии.

Известно, что на весну будущего года намечено восстановление производства модели LADA Vesta, — в «пустых» комплектациях: со слабеньким 90-сильным восьмиклапанным «движком», без мультимедийных систем и на стальных колесных дисках. Такие авто будут сходить с конвейера, как минимум первое время. Позднее, на осень 2023-го запланирован запуск LADA Largus. О его оснащении и комплектациях на данный момент ничего не известно. Также под большим вопросом — цены будущих Vesta и Largus. Не исключено, что они будут сопоставимы со стоимостью новых иномарок-одноклассников, ввозимых в Россию через схемы «серого» импорта, подразумевающих уплату гигантских таможенных сборов.