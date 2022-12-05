Новый ведущий: каким будет и когда появится кроссовер LADA на базе Vesta

Мы уже писали о том, что Волжский автозавод планирует «разорвать» российский авторынок, выпустив полноценный кроссовер. И вот глава компании Максим Соколов рассказал изданию Forbes некоторые подробности о грядущем отечественном SUV. Он, в частности, отметил, что высоколокализованная новинка станет «играть» не в классе B, а будет ближе к C, то есть — B+. Производство начнут в конце 2025 года.

Судя по всему, тольяттинские инженеры возьмут за основу лифтованный универсал Vesta SW Cross. Скорее всего, он сохранит привычный X-дизайн, а также получит светодиодные фонари от Vesta NG.

Конкурентами, по словам топ-менеджера, станут такие бестселлеры как Hyundai Creta и Renault Kaptur. Также господин Соколов считает, что часть аудитории, которая присматривается к «Дастеру», купит Vesta В+, а часть отойдет к Niva Travel. Вот только привод у оппонентов может быть и полным, а у «Весты» ведущая ось только одна. Да и по оснащению «французы» с «корейцами» превосходят нашемарки.