Новый ведущий: каким будет и когда появится кроссовер LADA на базе Vesta

Мы уже писали о том, что Волжский автозавод планирует «разорвать» российский авторынок, выпустив полноценный кроссовер. И вот глава компании Максим Соколов рассказал изданию Forbes некоторые подробности о грядущем отечественном SUV. Он, в частности, отметил, что высоколокализованная новинка станет «играть» не в классе B, а будет ближе к C, то есть — B+. Производство начнут в конце 2025 года.
Судя по всему, тольяттинские инженеры возьмут за основу лифтованный универсал Vesta SW Cross. Скорее всего, он сохранит привычный X-дизайн, а также получит светодиодные фонари от Vesta NG.
Конкурентами, по словам топ-менеджера, станут такие бестселлеры как Hyundai Creta и Renault Kaptur. Также господин Соколов считает, что часть аудитории, которая присматривается к «Дастеру», купит Vesta В+, а часть отойдет к Niva Travel. Вот только привод у оппонентов может быть и полным, а у «Весты» ведущая ось только одна. Да и по оснащению «французы» с «корейцами» превосходят нашемарки.
Напомним, что еще в прошлом году АВТОВАЗ хотел отказаться от платформы Vesta, объясняя это тем, что технические характеристики «тележки» не позволяют использовать ее для создания кроссоверов и внедорожников. Да и современную электронику вроде активного круиз-контроля и системы автоторможения сюда не внедрить.
Из этого делаем вывод, что «Дастерам» и «Кретам», ввезенным по параллельному импорту, вряд ли что-то угрожает. Моноприводная Vesta В+ будет «играть» на «поле» самых бюджетных SUV, что тоже неплохо. При доступном «прайсе» наши люди будут ее покупать.
Когда же ждать полноприводную версию? Когда заводчане модернизируют французскую платформу CMF-b. То есть разработают для нее «внедорожный блок». «Тележка» CMF-b XJO (именно такое обозначение получит российский вариант) ляжет в основу совершенно нового семейства. Только тогда мы увидим SUV и даже внедорожники с большим клиренсом и полным приводом с «понижайкой». Кстати, ранее представители марки говорили, что это может произойти уже в 2024 году. То есть «живые» машины появятся в 2026—2027 годах.