Новый ведущий: каким будет и когда появится кроссовер LADA на базе Vesta

Фото "АвтоВзгляд"
АВТОВАЗ планирует уже через три года выпустить собственный SUV. Конечно же, новинка станет базироваться на платформе «Весты», так как это самая современная разработка заводчан. О том, какой мы увидим «внедорожную» Vesta, размышляет портал «АвтоВзгляд».
Максим Гомянин

Мы уже писали о том, что Волжский автозавод планирует «разорвать» российский авторынок, выпустив полноценный кроссовер. И вот глава компании Максим Соколов рассказал изданию Forbes некоторые подробности о грядущем отечественном SUV. Он, в частности, отметил, что высоколокализованная новинка станет «играть» не в классе B, а будет ближе к C, то есть — B+. Производство начнут в конце 2025 года.

Судя по всему, тольяттинские инженеры возьмут за основу лифтованный универсал Vesta SW Cross. Скорее всего, он сохранит привычный X-дизайн, а также получит светодиодные фонари от Vesta NG.

Конкурентами, по словам топ-менеджера, станут такие бестселлеры как Hyundai Creta и Renault Kaptur. Также господин Соколов считает, что часть аудитории, которая присматривается к «Дастеру», купит Vesta В+, а часть отойдет к Niva Travel. Вот только привод у оппонентов может быть и полным, а у «Весты» ведущая ось только одна. Да и по оснащению «французы» с «корейцами» превосходят нашемарки.

Тизер производителя

Напомним, что еще в прошлом году АВТОВАЗ хотел отказаться от платформы Vesta, объясняя это тем, что технические характеристики «тележки» не позволяют использовать ее для создания кроссоверов и внедорожников. Да и современную электронику вроде активного круиз-контроля и системы автоторможения сюда не внедрить.

Из этого делаем вывод, что «Дастерам» и «Кретам», ввезенным по параллельному импорту, вряд ли что-то угрожает. Моноприводная Vesta В+ будет «играть» на «поле» самых бюджетных SUV, что тоже неплохо. При доступном «прайсе» наши люди будут ее покупать.

Когда же ждать полноприводную версию? Когда заводчане модернизируют французскую платформу CMF-b. То есть разработают для нее «внедорожный блок». «Тележка» CMF-b XJO (именно такое обозначение получит российский вариант) ляжет в основу совершенно нового семейства. Только тогда мы увидим SUV и даже внедорожники с большим клиренсом и полным приводом с «понижайкой». Кстати, ранее представители марки говорили, что это может произойти уже в 2024 году. То есть «живые» машины появятся в 2026—2027 годах.

АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, новая модель, внедорожник, кроссоверы
5 декабря 2022
175