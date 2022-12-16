Подержанные LADA дорожают круче всех других бэушных авто

Ситуация на российском авторынке пугает увеличивающимся разрывом между ценой на бюджетные машины отечественного производства и импортные авто, ценники на которые увеличиваются уже в разы. При этом тот же АВТОВАЗ постоянно лихорадит, а его небогатый модельный ряд, с перебоями собирающийся на конвейере, не может залатать дыру потребительского спроса. В результате наметился тревожный рост цен на вторичном рынке.

Так, прайсы на отечественный «секонд хэнд» пошли вверх активнее всего. В тройке лидеров оказались LADA Priora, прибавившая в цене 19,1% и подорожав до 482 286 рублей. На втором месте LADA Vesta: 17,1% и 945 000 рублей. LADA Granta замкнула тройку лидеров с ростом на 13,8% при средней цене 433 000 рублей. На четвертом месте Toyota Camry 2017—2021 годов выпуска с приростом к стоимости 11% и ценой 2 613 156 рублей. А первую пятерку неожиданно замкнул Ford Focus выпуска 2011—2015, подорожав на 7,3% — до 654 604 рублей, сообщает ресурс auto.ru.

Получается, что акции АВТОВАЗа на неофициальной народной бирже б/у авто пошли вверх. И пока тольяттинцы никак не могут избавиться от проблем, их потенциальные покупатели растворяются в бездонном и мутном море неофициальных продаж.