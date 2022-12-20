Электрический LADA Largus покажут раньше срока

О том, что к премьере готовят первый прототип LADA Largus с электрической силовой установкой, рассказал глава компании Максим Соколов. В интервью РИА «Новости» он сообщил, что автомобиль презентуют в столице Удмуртии уже через несколько дней.

Что касается начала серийного производства, то оно стартует на заводе компании в Ижевске. Причем степень локализации будет высокая. Однако конкретных сроков руководство не называет. Судя по информации, которая появлялась в СМИ ранее, можем сделать вывод, что товарные электрокары могут начать сходить с конвейера уже в следующем году, а не в 2024-м.

Технические характеристики e-Largus пока не раскрывают. Известно, что запас хода грузовой версии составит 200 — 250 км, а пассажирская сможет проехать 350 — 400 км. В движение автомобиль приводит единственный электромотор, который установили на передней оси. Тяговые аккумуляторы смонтированы под капотом и полом салона.