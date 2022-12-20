Почему в России рухнул даже рынок элитных авто

В начале любого кризиса рынок авто в категории лакшери, как правило, растет. Одна из причин этого явления — стремление покупателей поменять абстрактные денежные знаки на вполне материальную покупку мечты. Но если кризис затягивается, то спрос в категории супердорогих авто стремительно падает. Что и подтверждает статистика текущих продаж. В ноябре этого года обеспеченные россияне стали владельцами 25 новых элитных авто: на 55% меньше показателей ноября прошлого года. А общий итог 11-ти месяцев 2022-го: 340 реализованных экземпляров.

Любопытно, что вовсе не остановка официальных поставок подобных машин в Россию повлияла на ситуацию, поскольку параллельный импорт свел на нет запретительные санкции. Скорее всего, ажиотажный спрос 2021 года насытил и успокоил авторынок в этой категории. Тогда, напомним, только Bentley и Rolls-Royce передали клиентам более 630 автомобилей. Правда, не обходится без курьезов.

По словам одного из российских миллиардеров в интервью, данном Finansial Times, он собирался купить автомобиль Mercedes, но по какой-то причине не смог этого сделать, и тогда решил купить два Maybach. Для того, чтобы второй использовать на запчасти в случае необходимости ремонта первого. Но даже такой экстравагантный поступок не улучшил ситуацию на рынке, отмечает агентство «Автостат».