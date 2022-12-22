Когда машины параллельны: россияне выбирают лучшие «серые» автомобили

Как такое возможно, спросите вы, ведь абсолютное большинство перечисленных марок предательски ушли от нас, в одночасье закрыв свои представительства и даже заводы в России? На самом деле, объединяет всех участников этого состязания, организованного площадкой auto.ru, то, что перечисленные «тачки» ввозятся к нам по параллельному импорту — то есть «в серую».

Собственно говоря, онлайн-премия так называется — «Параллельная новинка 2022 года». В рамках конкурса члены жюри — а это и блогеры, и автожурналисты, и простые водители — выберут не только самую яркую и желанную машину, ввозимую к нам неофициальным путем, но и определят номинантов в категориях «Электрическая новинка года» и «Вседорожная новинка года». Итоги конкурса подведут в канун Нового года, а победителей в каждой из номинаций Россия узнает после 15 января 2023-го.