АВТОВАЗ запускает производство новейших кроссоверов и седанов на бывшем заводе Nissan

Рабочие места для сотрудников, трудившихся на «Ниссан», будут сохранены, а к середине 2023 года на конвейере появятся совершенно новые модели LADA, в том числе, сегмента D, ранее волжанами не освоенного. Ожидается, что вазовскую продуктовую линейку пополнят свежие кроссовер и седан.

Оборудование на завод поступит от партнеров из дружественных стран, переговоры с которыми уже находятся в завершающей стадии.

«Текущие непростые условия являются уникальным шансом для развития. В линейке бренда LADA появятся автомобили более высоких сегментов, которые, уверен, будут по достоинству оценены нашими покупателями. Мы приложим все усилия для сохранения коллектива автозавода в Санкт-Петербурге, скорейшего старта выпуска автомобилей, роста объемов производства и поэтапной локализации с использованием в том числе петербургского кластера поставщиков», — заявил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.