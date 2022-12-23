Названа цена нового «Москвич 3» с вариатором

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, «Москвич 3» в модификации с вариатором Punch будет дороже «механической» версии менее, чем на 100 000 рублей.

Других версий, кроме электрической, в ближайшем будущем не предвидится. А вот комплектаций будет несколько. Впрочем, автомобиль и в первоначальном варианте исполнения оказался довольно щедро упакованным. Тут вам и климатическая установка, и круиз-контроль, и люк с электроприводом, и камера заднего вида с парктрониками, и датчики температуры и давления в шинах.

Кстати сказать, портал «АвтоВзгляд» уже успел испытать новинку в деле — подробнее о тест-драйве можно узнать здесь.