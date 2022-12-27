АВТОВАЗ приступил к тестам новейшего LADA Largus

Доля задействованных комплектующих от российских поставщиков к моменту запуска серийного производства составит не менее 50%, о чем заявил глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

В настоящий момент электрический «Ларгус» проходит комплексные дорожные и лабораторные тесты. В движение машина приводится синхронным электромотором на постоянных магнитах мощностью 110 кВт. Литий-ионные аккумуляторы расположены в моторном отсеке, а также там, где раньше размещался топливный бак, что позволяет принципиально снизить центр тяжести автомобиля и полностью сохранить пространство в салоне и объем багажного отсека. К слову, в пятиместном исполнении грузовой отдел вмещает в себя 560 литров поклажи.

Запас хода — 400 км, разгон до «сотни» — менее 10 секунд, а пиковая скорость, ограниченная электроникой, составляет 145 км/ч.

«Новая машина позволит нам достичь сразу нескольких целей. Это и загрузка производственных мощностей автозавода LADA Ижевск, и развитие российских инженерных компетенций, и выпуск по-настоящему российского электромобиля. Мы планируем выпустить в Ижевске опытно-промышленную партию e-Largus в 2023 году», — заявил президент отечественного автогиганта Максим Соколов.