Hongqi HS5: китайцы сертифицировали в России очередной роскошный SUV

Несмотря на кризис и санкции, модельное разнообразие российского авторынка стремительно растет. Естественно, что пока — исключительно благодаря неиссякаемому энтузиазму китайских товарищей, старающиеся в сложные для нашей страны времена снять все сливки с отечественного авторынка. Правда, автопром Поднебесной заходит к нам все больше со своими дорогущими изделиями, априори не способными вскрыть весь потенциал этого рынка.

Возможно, что китайская открывашка под названием Hongqi тому поспособствует. Модельный ряд компании на данный момент состоит из трех седанов и трех кроссоверов. Все автомобили относятся к премиальному сегменту. И, судя по всему, чуть ли не все они появятся у нас.

По крайней мере, помимо сертификации роскошного седана H9, бренд получил ОТТС и на кроссовер с несущим кузовом Hongqi HS5. Габариты автомобиля составляют 4760x1907x1700 мм. Для России он получит 2-х литровый турбомотор (224 л. с. при 340 Нм крутящего момента) в сочетании с 6-ступенчатым роботом Aisin. В продаже будут доступны как передне — так и полноприводная версии. Плюс — свойственный марке роскошный интерьер. И портал «АвтоВзгляд» подозревает, что в ближайшее время стоит ожидать сертификации и старшего собрата HS5 — HS7.